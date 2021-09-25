Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle buluştu - Haberler
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Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle buluştu

AA / Semra Orkan - Haberler | Güncel
Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan genç mucitlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan genç mucitlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST'in gözleri ışıl ışıl ve enerji dolu genç mucitleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında festivalde gençlerle çekilen fotoğrafına da yer verdi.

AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri
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 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
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