Emine Erdoğan, Suriyeli bir aileyi ziyaret etti
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Emine Erdoğan, Suriyeli bir aileyi ziyaret etti

Emine Erdoğan, Suriyeli bir aileyi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Suriyeli bir aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Suriyeli bir aileyi ziyaret etti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İftar öncesinde bu kez Suriyeli bir ailemizle birlikteydik. Çocuklarla koyu bir sohbete daldık. Okuldaki başarıları taktire şayan. Ramazanın manevi ikliminde birlik ve kardeşlik ruhunu hissettiğimiz bu ziyaretten büyük mutluluk duydum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Derya Yetim/İHA)

Emine Erdoğan, Suriyeli bir aileyi ziyaret etti
Emine Erdoğan, Suriyeli bir aileyi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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