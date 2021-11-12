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Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, vakfın kuruluşundan itibaren yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında istişare ettik. Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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