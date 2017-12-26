Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sudan Meclisi'nin kadın milletvekilleri ile buluştu.



Sudan Cumhurbas¸kanı Ömer El Bes¸ir'in es¸i Widad Babiker O¨mer Modaw'ın bas¸kanlıgˆında yapılan toplantıda kadın milletvekillerine hitap eden Erdogˆan, Sudan-Tu¨rkiye ilis¸kilerinin tarihi ve ku¨ltu¨rel temelleri oldugˆunu vurgulayarak, ilis¸kileri gu¨c¸lendirmenin o¨nemine is¸aret etti.



Toplantıda söz alan Sudanlı milletvekilleri de Tu¨rkiye'nin I·slam du¨nyasının sorunları kars¸ısındaki durus¸undan etkilendiklerini ve Emine Erdogˆan'ın himaye ettigˆi projelerin kendilerine o¨rnek tes¸kil ettigˆini so¨yledi. "Sudan'ın bilgesi" ve "Afrika'nın anası" olarak bilinen Mama Suad, Cumhurbas¸kanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden duydugˆu memnuniyeti dile getirerek, "Ru¨yalarımıza girdiniz, bereketinizle geldiniz." dedi.



Suad, kadınların dayanıs¸masının ku¨resel sorunların as¸ılmasında o¨nemli bir yeri oldugˆunu vurguladı.



Uluslararası Ebe Egˆitim Merkezi'ni ziyaret



Anne-c¸ocuk o¨lu¨m oranının yu¨ksek oldugˆu Sudan'da tadilat ve tefris¸atı TI·KA tarafından yapılan egˆitim merkezinden her yıl bin ebe mezun oluyor. Tu¨rkiye ile Sudan arasında sagˆlık alanındaki is¸birligˆi kapsamında Samsun 19 Mayıs U¨niversitesinde egˆitimlerini tamamlayan 10 ebe de Uluslararası Ebe Egˆitim Merkezi'nde c¸alıs¸mak u¨zere Sudan'a do¨ndu¨.



Emine Erdogˆan, Sudan'daki programı kapsamında bu merkezi de ziyaret etti.



Merkeze gelişinde bu¨yu¨k bir cos¸ku ile kars¸ılanan Emine Erdogˆan'ın sertifika verdigˆi to¨rende, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in eşi Widad Babiker Ömer Modawi, Tu¨rkiye'ye katkıları dolayısıyla tes¸ekku¨rlerini iletti.



Hartum Cheshire Engelli C¸ocuk Rehabilitasyon Evi'ni de ziyaret eden Emine Erdogˆan'a ziyaretlerinde Genelkurmay Bas¸kanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ile bakan es¸leri de eşlik etti.