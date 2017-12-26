Emine Erdoğan, Sudan Türk Uluslararası Ebe Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

- Ziyaretten detaylar

Emine Erdoğan'a portresinin hediye edilmesi

Emine Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan'ın başkenti Hartum'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan Sudan Türk Uluslararası Ebe Eğitim Merkezini ziyaret etti. Erdoğan, burada konuşma yaptı.