Emine Erdoğan, Sudan Türk Uluslararası Ebe Eğitim Merkezini Ziyaret Etti
- Ziyaretten detaylar Emine Erdoğan'a portresinin hediye edilmesi Emine Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan'ın başkenti Hartum'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan Sudan Türk Uluslararası Ebe Eğitim Merkezini ziyaret etti.
- Ziyaretten detaylar
Emine Erdoğan'a portresinin hediye edilmesi
Emine Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan'ın başkenti Hartum'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan Sudan Türk Uluslararası Ebe Eğitim Merkezini ziyaret etti. Erdoğan, burada konuşma yaptı.