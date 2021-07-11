Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
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Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılında, soykırım kurbanlarını andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılında, soykırım kurbanlarını andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Gözyaşları kurudu sanılırsa bilelim ki içe akıyordur. Srebrenitsa'da çiçekler 26 yıldır hüzün açıyor. Bu acılı günde, insanlığın ürettiği en büyük canilik olan soykırımla hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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