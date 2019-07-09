- Emine Erdoğan 'Srebrenitsa Anneleri' ile görüştü

SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek'te 'Srebrenitsa Anneleri' ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan programı kapsamında Bosna Savaşı sırasında birçok kişinin Sırplarca öldürüldüğü 'Srebrenitsa Katliamı' mağduru anneler ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA