Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin sunumunu dinledi
-Emine Erdoğan'ın sunumu dinlemesi -Erdoğan'ın kağıt atıklarından elde edilen kumaşları incelemesi -Toplu fotoğraf çekimi OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen Kamikatsu Belediyesi'nin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.
-Emine Erdoğan'ın sunumu dinlemesi
-Erdoğan'ın kağıt atıklarından elde edilen kumaşları incelemesi
-Toplu fotoğraf çekimi OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen Kamikatsu Belediyesi'nin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.
Kaynak: AA
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