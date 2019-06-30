Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin sunumunu dinledi

Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin sunumunu dinledi

-Emine Erdoğan'ın sunumu dinlemesi -Erdoğan'ın kağıt atıklarından elde edilen kumaşları incelemesi -Toplu fotoğraf çekimi OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen Kamikatsu Belediyesi'nin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.

-Emine Erdoğan'ın sunumu dinlemesi
-Erdoğan'ın kağıt atıklarından elde edilen kumaşları incelemesi
-Toplu fotoğraf çekimi OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen Kamikatsu Belediyesi'nin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.

Kaynak: AA
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