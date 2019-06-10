Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Mavi Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı - detaylar
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deniz temizliği ve su varlıklarının korunması kapsamında Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Mavi...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deniz temizliği ve su varlıklarının korunması kapsamında Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Mavi Programına katıldı.
Kaynak: AA