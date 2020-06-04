Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi
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Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi
04.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nadia Reffat ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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