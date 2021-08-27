SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
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SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Resmi ziyaret için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti. Emine Erdoğan, vakıf merkezine gelişinde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından karşılandı.

Ziyarette Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.

Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve "anı evi" olarak sergilenen bölümü de gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti
SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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SARAYBOSNA - Emine Erdoğan Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti - Haberler
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