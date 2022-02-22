Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Nerde Kalmıştık Projesi' Edirneli kadınlara umut oldu

EDİRNE (İHA) - Toplumu daha güçlü hale getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Nerde Kalmıştık Projesi' Edirne'de okuma yazma bilmeyen kadınlara umut oldu.

Çeşitli nedenlerle eğitimleri yarım kalan kadınlar, 'Nerede Kalmıştık Projesi' sayesinde okul hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor ve hayallerine ulaşmak için adım adım ilerliyorlar. Bugüne kadar "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız", "Okuryazarlık Seferberliği", "Okuma bilmeyen kalmasın" gibi çeşitli kampanyalarla birçok kişi okuma yazma öğrenerek hayallerine kavuştu. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlatılan 'Nerede Kalmıştık Projesi' Edirne'de de yoğun ilgi gördü.

Edirne'de evlerine en yakın okullarda açılan sınıfta okuma yazma öğrenen kursiyerlerin en büyük hayali ise bir diploma alıp işe girebilmek. Okuma yazma bilmeyen kadınlardan kimisinin hayalinde okuma yazma öğrenip işe girmek var, kimisinin ise kendini geliştirip lise ve üniversite eğitimi almak Birbirinden farklı hayallerle kursa gelen kadınlar, azimli ve istekli şekilde gelecek hayatının temellerini atıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Nerde Kalmıştık Projesi' kapsamında okuma yazma kursu açtıklarını söyleyen Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz, Eylül ayı itibariyle 110 kişinin okuma yazma kursuna katıldığını belirtti.

Nerde kalmıştık Projesi'nin Edirne'de yoğun ilgi gördüğünü aktaran Uz, gelen talepler doğrultusunda sayıya bakılmaksızın görevlendirilen öğretmen eşliğinde kurs açıldığını ve en önemli özelliğin de 1 kişi dahi olsa kurs açılıyor olması olduğunu ifade etti.

"KURSLARIMIZ 2 KADEME ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Kursların 2 kademe şeklinde verildiğini söyleyen Uz, "Birinci kademe temel anlamda okuma yazma öğrenme oluyor. Buradaki aşama tamamlanınca ilkokul diploması alıyorlar. İkinci kademede ise ortaokul ve açık liseye gidebiliyorlar. Açık liseden mezun olan öğrencilerimiz üniversiteye gidiyor. Diplomalarını alıp mezun olan öğrencilerimizin işe alındığını görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu anlamda bu projeyi başlatan Emine Erdoğan'a hem kursiyerlerim hem de kurumum adına teşekkür ediyorum" dedi.

'Nerde Kalmıştık Projesi' kapsamında okuma yazma bilmeyen herkese ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen okuma yazma kursu usta öğreticisi Beyhan Atabey, ne kadar fazla kişiye ulaşılırsa geleceğin de o kadar güçlü olacağına değindi.

"İSTEKLİ VE AZİMLİ ŞEKİLDE ÇOK GÜZEL ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Bir kadını eğitmenin güçlü toplumları eğitmeye vesile olduğunu belirten Atabey, "Toplumu güçlendirmek ve kadınlarımızın yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sevgili öğrencilerimin yarım kalan bir sürü farklı hayalleri vardı onları tamamlamak için beraberce çalışıyoruz. İstekli ve azimli şekilde çok güzel şekilde ilerliyoruz. Öğrencilerimin küçük hayallerini büyütmek için çalışıyoruz. Birlikte okuma yazmayı öğrendikçe özgüvenleri artıyor ve hayalleri de ona göre büyüyor" dedi.

Okuma yazma öğrenmek isteyenlerden gelen talepler doğrultusunda evlerine en yakın okulda sınıf açtıklarını belirten Atabey, böylece ulaşım engeli olmadığı gibi kursiyerlerin eğitimlerine de kaldıkları yerden en güzel şekilde devam etme imkanı bulduğunu ifade etti. 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Gürcan Yıldız, okuma yazmayı bilmemenin eksikliğini her yerde hissettiğini ve burada kendisini geliştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Kursa başladığımdan beri hayatında çok şey değiştiğini belirten Yıldız, "Özgüvenim geldi çocuklarıma karşı da kendimi daha iyi hissediyorum. Oğlum bana 'anne sen okuma yazma bilmiyor musun' dediğinde çok üzülüyordum. Bu yüzden okuma yazma öğrenme isteğim daha çok arttı. Hedefimde ve hayalimde kendimi geliştirip üniversite okumak var. Okuma yazma her şeyin başı. Nereye gitsem zorlanıyorum. Mağazaya gittiğinde etiketlerini okuyamıyorsun hep birisine sormak zorunda kalıyorsun. Okumanın yaşı olmadığını bu kursa gelince öğrendim" dedi.

"BİR TABELA GÖRDÜĞÜMDE ONU KENDİM OKUMAK İSTİYORUM"

Kursiyerlerden Raife Arslan, "Okuma yazma bilmediğim için çok zorlanıyordum çocuklarım çok istiyordu anne okula git diyorlardı. Çalışmak istedim diplomam olmadığı için almadılar. Evde ağladım eşime anlattım. Çok geri kaldık okuyamadık, kendimizi geliştiremedik. Hastaneye gidiyorum, markete gidiyorum, çarşıya pazara gidince sürekli birilerine soruyorsun. Bu kursun çok büyük katkısı oldu. Bir tabela gördüğümde onu kendim okumak istiyorum. En büyük hayalim diplomamı alıp işe girmek" şeklinde konuştu.

Kursa bitirip ilk önce ilkokul diploması almayı ve eğitim hayatını devam ettirmeyi hedefleyen Nuriye Aydın, kursa katıldığından beri kendine güveninin de arttığını söyledi.

(Özlem Ceylan/ İHA)