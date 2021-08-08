Emine Erdoğan Mete Gazoz'u kabul etti (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'u kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'u kabul etti.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u kabul etti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı