Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı
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Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu İstanbul Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı.

İSTANBUL DHA-  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu İstanbul Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı.

Beyoğlu İstanbul Refia Övünç, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Mağazanın açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve davetliler katıldı. Emine Erdoğan,açılıştan sonra Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Emine Erdoğan ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolüne katıldı.

"23 İLİMİZDE 24 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ BULUNMAKTA"

Mili Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Meral Altınkaya, "Olgunlaşma enstitüleri 1945 yılında Beyoğlu İstanbul Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü'nde Refia Övünç, tarafından kuruldu. Şu an 23 ilimizde 24 olgunlaşma enstitüsü bulunmakta. İstanbul'da ise iki olgunlaşma enstitüsü mevcut. Olgunlaşma enstitüleri geçmişi geleceğe taşıma misyonunu üstlenmekte. Bizler de Beyoğlu İstanbul Refia Övünç Olgunlaşma Enstitüsü'nün birinci katında olgunlaşma enstitülerinde üretilen ürünler ile bir marka yarattık. Bu markanın ismi Bohça. Bugün üretilen ürünleri halkımızın beğenisine sunuyoruz. Olgunlaşma enstitüleri dikiş ve nakış üzerine kuruldu. Ama ilerleyen süreçte gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar ile kuyumculuk, el sanatları ve seramik alanında da çalışmalar yapıldı. Şu an mağazamızda 800 parça ürünümüz var ve bu ürünleri stoklu çalışıyoruz. Burası ticari amaç güden bir mağaza değil, tamamen olgunlaşma enstitülerinin gelişimine yönelik çalışmaların yapılabileceği bir marka. Buradan elde edilen gelir olgunlaşma enstitülerinde bulunan öğrencilerin eğitimlerinde harcanacak." dedi 

 


Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı - Haberler
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