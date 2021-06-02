Emine Erdoğan: "Neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek son nesildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine verdiği destek, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye katkılarından dolayı, "Waste Wise Cities...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine verdiği destek, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye katkılarından dolayı, "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verildi.

Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende, Emine Erdoğan'a ödülü, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif tarafından takdim edildi.

BM Habitat'ın, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine destek verilmesi, sosyal medya, basın açıklaması, etkinlik gibi yollarla girişimin duyurulmasına katkı sağlanması, girişim kapsamında düzenlenecek faaliyetlere aktif katılım sağlanması, "World Urban Forum" (Dünya Kent Forumu) ve BM Genel Kurulu marjında üst düzey toplantılara iştirak gibi unsurları içeren ödül, ilk kez Emine Erdoğan'a verildi.

Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, UN-Habitat İcra Direktörü Sharif'in Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Kendileri bir şehir planlamacısı ve başarılı bir eski Belediye Başkanı. Alanında önemli işler başarmış çok kıymetli bir isim. Burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi ziyareti ve kurumlarımızla teması inanıyorum ki yepyeni meyveler verecektir." dedi.

İstanbul'un 1996'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, Habitat 2'ye ev sahipliği yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, "Bu etkinlik, girişimin savunduğu ilkelerin, dünya çapında görünürlüğünü artırmış, etkili sonuçlar vermişti." diye konuştu.

Türkiye ve UN-Habitat arasında, yeni ve güçlü iş birliklerini gerçekleştireceklerine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Atık Alanında Akıllı Şehirler girişiminin, çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu girişimin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmakta kararlıyız. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Habitat 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Şampiyonu' ödülünü, ülkemin gençleri adına kabul etmek istiyorum. Onların çevre konularındaki hassasiyetleri, gelecek güzel günlerin habercisidir. Birleşmiş Milletler Habitat'a, takdirleri nedeniyle şükranlarımı sunuyorum."

"Neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek son nesildir"

Emine Erdoğan, tabiatın önemine dikkati çekerek, "Şu bir gerçek ki tabiat ayrılmaz ve parçalara bölünmez bir bütündür. Ülkeler arasındaki sınırlar tabiat için geçerli değildir. Bir ülkenin sınırları içinde, tabiata karşı işlenen suçun bedelini tüm insanlık ortak öder. Kirlenen hava, hepimizin nefesinden eksiltir. Uzak bir ülkede kuruyan yeryüzü suyu, hepimizin içeceği suyu azaltır. Sıklıkla tekrar ettiğimiz bir gerçek var, neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek artık son nesildir. Bu nedenle yükümüz de sorumluluğumuz da çok ağır." ifadelerini kullandı.

Bu sorumluluk bilinciyle, 2017'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını, ardından da Sıfır Atık Mavi Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"2023 yılına kadar, Sıfır Atık'ı ülke çapında tam anlamıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yalnızca 2017-2020 yılları arasında büyük kazanımlar elde ettik. Ciddi oranlarda, ham madde, su ve petrol tasarrufu sağladık. 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. 2 milyar ton sera gazı salınımı engellendi. 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Sıfır atık yaşam kültürünün, insanlar arasında yaygınlaşması ve hakim bir anlayış olması için çalışma alanlarımızı daha da genişletiyoruz. Bu konuda uluslararası her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da belirtmek isterim."

Emine Erdoğan, Büyük Anadolu medeniyetinin, yüzyıllardır tabiatla kurduğu ilişkiden örnek bir çevre kültürü oluştuğuna dikkati çekerek, "Şimdi, tüm dünyanın ihtiyacı olan, tabiatla yeniden kucaklaşmaktır. Ötekileştirdiğimiz tabiatın candan bir parçamız olduğunu yeniden hatırlama vaktidir." diye konuştu.

"Hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz"

Dünya'da 10-24 yaş arasında, 1,8 milyar genç olduğuna ve tarihte genç nüfusun ilk defa bu kadar yüksek bir seviyeye ulaştığına işaret eden Emine Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Bu rakam, sizlerin dünyanın düzeni üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gücü kullanın. Günümüzde iletişim teknolojileri de altın çağını yaşıyor. Bu imkanları, büyük bir zihinsel dönüşümün araçları haline getirebilirsiniz. Tükenmiş bir dünyanın mağdurları değil, hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz. Medeniyetimizin geliştirdiği çevre kültürünün, dünyaya sunacağı sayısız faydalar var. Bu mesajların, evrensel değerler olmasında sizler öncü olmalısınız. Bizler de her daim yanınızdayız, arkanızdayız. El birliği ile yapacağımız çok şey olduğuna inanıyorum."

Emine Erdoğan, çevre sorununun ulusal bir sorun değil, küresel bir mesele olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede yapacağımız her türlü iş birliği, dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Çevre meselelerine, ancak bütüncül bir şekilde bakarsak, hedeflenen sonuçlara ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Törene katılanlara çevre konularındaki üstün gayretlerinden ötürü şükranlarını sunan Emine Erdoğan, "Dünyanın ortak evimiz olduğu gerçeği, hepimiz için bir dayanışma vesilesi olsun." dedi.

UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in de konuşma yaptığı programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'deki diğer Birleşmiş Milletler temsilcileri ve ilgili yabancı kuruluş temsilcileri, bazı belediye başkanları ile genç çevre aktivistleri de katıldı.

Çevreci aktivistler gelecek beklentilerini Emine Erdoğan ile paylaştı

Programa katılan çevre aktivisti gençler, çevreyle ilgili istek ve taleplerini salonda bulunan deftere yazarak, iletti.

Program sonunda Emine Erdoğan, Sharif ve Bakan Kurum, gençlerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmaları dinledi.

Törene katılan gençler de ilk kez çevre ile ilgili talep ve düşüncelerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti Emine Erdoğan'a iletti. Emine Erdoğan da gençlere, her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesine ilişkin tanıtım filmi gösteriminin de yapıldığı program sonunda Erdoğan, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren