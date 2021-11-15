ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 15 Kasım 2021

ABONE OL EMİNE ERDOĞAN NAR KOOPERATİFİ STANDINDA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması'na Esenler Belediyesi Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi de katıldı. Etkinlikte, Nar Kadın Kooperatifi üyesi 21 Esenlerli kadın girişimci yer aldı. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi de katıldı. Çeşitli kadın kooperatiflerinden yaklaşık 1. 000 kadının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Emine Erdoğan; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum ekseninde kooperatiflerin toplumsal hayatta üstlendiği rolleri anlattı.

KOOPERATİFLER KADINLARIMIZA ÖZGÜVEN KAZANDIRIYOR Kadınların güçlendirilmesinde kooperatiflerin son derece önemli bir rolü olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini bir araya getiriyorlar. Kendi istihdamlarını oluşturabiliyorlar. Ürünlerine, hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme yoluyla, gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar. Ailelerinin refahını artırabiliyorlar. Ayrıca, bilgi ve becerilerini geliştirip, birçok eğitim fırsatına da erişebiliyorlar. Son tahlilde, tüm bunlar kadınların kendine daha çok güvenmesine neden oluyor" dedi.

Özgüveni olan, bilinçli annelerin evlatlarının da daha farklı olduğunu altını çizen Emine Erdoğan, "Çünkü anneler çocukları için bir okuldur. Her davranışımız onlar için bir derstir. Kadınlar, ne kadar donanımlı, bilinçli olursa, onların okulundan yetişen çocuklar da, o derece iyi bir insanlık karnesine sahip olurlar" ifadelerini kullandı.

KOOPERATİFLER ADINA ACAR KONUŞTU Toplantıya katılan kadın kooperatiflerini temsilen Nar Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sevilay Acar da bir konuşma yaptı. Geçmiş yıllarda ülkemiz kadınların çocukluğundan itibaren eğitimleri ve istihdamları konusunda çok sıkıntılı dönemlerden geçtiklerini hatırlatan Sevilay Acar, "Çoğu zaman yetersiz olanaklar yüzünden kendilerini ispat edecek fırsat dahi bulamadılar. Neticede toplumdaki sosyal statüleri de olumsuz yönde etkilendi" dedi. Kadınlarımızın yetenekli olduklarının tarihi bir gerçeklikle önümüzde durduğunu belirten Acar, "Kendilerine imkan tanındığında; bilimde, teknolojide, sporda, sanatta, iş hayatında hasılı hayatın tüm alanlarında büyük başarılara imza attıklarını görebiliyoruz. Özelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın kadına ve aileye verdiği destekler, bu konudaki hassas duruşları, bizleri hem memnun etmekte, hem de toplum hayatı içerisinde aktif rol alma, inisiyatif kullanarak yeteneklerimizi sergileme noktasında cesaretlendirmektedir" diye konuştu.

GELECEĞE DAİR UMUTLARIMIZ GÜÇLENDİ

"Bugün burada, İstanbul'da faaliyet gösteren, kadın kooperatifleri ile bir araya geldik" diyen Sevilay Acar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Birbirinden farklı yeteneklere sahip, başarılı ve geleceğe dair hayalleri olan girişimci kadınlarla, bu atmosferde olmak, benim için büyük bir onur ve gurur vesilesi. Bu buluşmalar bizlerin çalışma şevkini ve geleceğe dair umutlarını daha da güçlendirmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Derya Yanık hanımefendinin, kadınlarla ilgili bu ve benzeri çalışmalarını takdirle takip etmekteyiz. Nar Kadın Kooperatifimizin kurulmasında bizlerden desteğini esirgemeyen, daima yanımızda olan Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'ya tüm Esenlerli kadınlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak, kendi yaşam tarzı ile bizlere rol model olan, ulusal ve uluslararası ölçekte daima kadınlara yönelik çalışmalarda sesini gür bir şekilde duyuran, kadın çalışmalarını gönülden destekleyen, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye, huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ülkemizin çeşitli şehirlerindeki kadın kooperatiflerine İstanbul'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. "

EMİNE ERDOĞAN NAR STANDINDA Konuşmasının ardından İstanbul'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin ürünlerinin yer aldığı stantları gezen Emine Erdoğan, Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi standına yoğun ilgi gösterdi. Nar Kadın Kooperatifi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sevilay Acar, Emine Erdoğan Hanımefendiye geleneksel el sanatımızdan olan ve kooperatif üyelerinin üretimi olan tel kırma işi el yapımı tepsi hediye etti. Stantta, kooperatifin üretimleri olan el yapımı organik sirke, organik ayva reçeli ve nar reçeli gibi gıda ürünlerinin yanı sıra kadim tarihimizin devamı olan tel kırma, kurdele nakışı, işlemeli ipek mendiller, amigurumi, kum taşından ve epoksiden yapılmış objeler, havlu ve bebek battaniyesi v. b. basit el nakışı ile işlenmiş pek çok ürünün tanıtımı yapıldı.

Nar Projesi ve Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nin çalışmaları hakkında bilgi almak için tıklayın.

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