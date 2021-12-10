EMİNE ERDOĞAN: MESLEK LİSELERİNDE KORONAVİRÜSE YÖNELİK HIZLI ANTİJEN KİTİ GELİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulunun kütüphanesinin açılışında öğrencilerle sohbet ederek meslek liselerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen hızlı antijen kit uygulamasının müjdesini verdi.

Test için Sağlık Bakanlığından onay beklediğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Hem milli hem yerli hem de irite etmeden, sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Kovid-19 testi için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunuldu. İnşallah Sayın Sağlık Bakanımız da buna en kısa zamanda cevap verirse halkımız adına gerçekten çok mutlu oluruz. "

Ziyarette kendisine eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize kolaylık olacak. Bundan sonraki süreçte kapsamının daha da artmasını diliyorum. Bütün kurumlarımızda uygulanabilir hale gelirse çok mutlu oluruz. " diye konuştu.

Uygulama hakkında bilgi veren Özer de Bilim Kurulu onayını aldıktan sonra tedrici bir şekilde okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması için hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Bunun için antijen kitlerinin yaygın olarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Özer, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı PCR gibi tahrip unsuru herhangi bir müdahale olmadan tükürükten 15 dakika içerisinde sonuçları alacak şekilde uygulayıp güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk olarak okul öncesinden başlayacağız. "

Meslek liselilerin ürettiği Kovid-19 hızlı antijen kiti için onay bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde yeni tip koronvirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen PCR yerine "hızlı antijen kiti" uygulaması için Sağlık Bakanlığından onay beklediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde yaklaşık 2 ay önce Kovid-19'a yönelik PCR testi yerine "hızlı antijen kiti" ürettiklerini belirtti.

Kitin onayı için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduklarını dile getiren Özer, "Onaylandığında okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili PCR zorunluluğunu ortadan kaldırıp çok rahat bir şekilde tükürük üzerinde 15 dakikada netice veren bir süreci başlatmış olacağız. " diye konuştu.

Kitin kullanımı ile özellikle PCR testi yaptırmak istemeyen ya da sıkıntı yaşayan öğretmenler ve öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlanacağını vurgulayan Özer, "Müthiş bir avantaj olacak. Çocuklarımızın burnuna herhangi bir aparat sokmadan tükürüğü üzerinden 15 dakikada neticelenecek bir tarama yapılma imkanı olacak. " dedi.

Özer, okullarda vaka yayılmalarının da önüne geçileceğini vurguladı. Okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlatan Özer, antijen kitinin kullanımı ile okullardaki güvenliğin daha güçlü olacağını ifade etti.

İlk olarak okul öncesi eğitimde başlayacak

Onaylandıktan sonra ilk etapta okul öncesi eğitimdeki çocuklarda uygulanacağı dile getiren Özer, "Süreç başarılı bir şekilde sonuçlandığında okul öncesi eğitimdeki çocuklarımızda maskeyi yavaş yavaş tedrici bir şekilde kaldırma denemeleri için pilot uygulamalarına başlayacağız. " ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 yaş altındaki çocuklar için maskeyi zorunlu tutmadığını ifade eden Özer, antijen kiti ile ilgili pilot uygulamaların sonuçlarına göre üç dört yaşındaki çocuklarda maske kullanımını kaldırabileceklerini kaydetti.

Uygulamanın Sağlık Bakanlığından gelecek onaya göre başlayacağını belirten Özer, şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı antijen kiti uygulamasına onay vermediği müddetçe bizim bunu okullarda, insan üzerinde denememiz mümkün değil. Onay geldiği takdirde pilot bölgelerde, mümkün olduğu kadar fiziki altyapının, rehber öğretmenlerin, süreçleri takip edecek elemanlarımızın, insan kaynağının sıkıntılı olmadığı, rahat uygulayabileceğimiz yerlerde başlatacağız. Başarılı oldukça yaygınlaştıracağız. "

Bakan Özer, 2022 yılı içinde Kovid-19'un tamamen gündemden çıkacağına, normal bir vaka olarak görülmeye başlanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Erdoğan, Özer'in güzel bir haber verdiğini belirterek çocuklara hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

"Çevre ve iklim değişikliği ders olarak müfredata konulacak"

Ziyarette bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da okullarda çevre bilincinin artırılması yönünde de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği içinde olduklarını dile getiren Kurum, "Milli Eğitim Bakanlığımız, çevre ve iklim değişikliğini bir ders olarak inşallah önümüzdeki yıl müfredata koyup çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirecek. " ifadesini kullandı.

Kurum, okullara gerekli kitap desteğinde de bulunacaklarını bildirdi.

Emine Erdoğan da "Geleceğimiz için çevre ve iklim değişikliği konusunun bir ders olarak müfredata alınacak olması memnuniyet verici. " dedi.

İki haftalık ara tatilde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgilendirme yapılacağını, çevre bilincine öğretmenlerden başlayacaklarını ve daha sonra ders şeklinde müfredata koyacaklarını vurgulayan Bakan Özer, bunun uzun vadeli bir yatırım olacağını kaydetti.

KAYNAK: https://www. meb. gov. tr/emine-erdogan-ve-bakan-ozer-antalyada-kutuphane-acilisi-yapti/ haber /24801/tr

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