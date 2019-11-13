Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi
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Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile bir araya geldi.

13.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:08
Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , 'da ABD Başkanı 'ın eşi Melania Trump ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında liderler eşleri ile birlikte Oval Ofis'te bir araya geldi. Oval Ofis'teki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Melania Trump başbaşa görüşme gerçekleştirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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