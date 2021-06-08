Emine Erdoğan: "Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emine Erdoğan: "Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum"

Emine Erdoğan: 'Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum'
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Marmara Hepimizin", "Dünya Okyanus Günü" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emine Erdoğan: "Marmara Denizi'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 18:12:07. #1.14#

title