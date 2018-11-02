Emine Erdoğan, Mardin'de Gençlerle Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Merkezdeki eğitimler hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, "Genç Kızlar Buluşuyor" projesi kapsamında merkezde bulunan kızlarla bir süre sohbet etti.

Bir gençle satranç oynayan Erdoğan, gençlerden Şaha Aydın'ın, "Sizi tekrar burada görürsek biz daha çok mutlu olacağız." sözleri üzerine şunları kaydetti:

"Ben size bir sürpriz yapayım. Arkadaşlar, bana 600 kişi olduğunuzu söyledi. Ben sizi, 600 kişiyi Beştepe Külliyesi'ne davet ediyorum. Sizi çok seviyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Çok güzel bir merkez, bunu çok iyi değerlendirin, kıymetini bilin. Derslerinizde başarılar diliyorum."

Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.