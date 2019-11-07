Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.
07.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.
Görüntü Dökümü
---------------------------------Emine Erdoğan'ın çocuklardan çiçek alması-Anaokulunun açılışı-Ziyaretten detaylar
-Çocukların oyunundan görüntüler
Kaynak: DHA