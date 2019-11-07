Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı

Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.

07.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:33
Emine Erdoğan, Macaristan Kispest Gokkuşağı Anaokulu açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Emine Erdoğan'ın çocuklardan çiçek alması-Anaokulunun açılışı-Ziyaretten detaylar

-Çocukların oyunundan görüntüler


Kaynak: DHA
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