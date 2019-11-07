Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.
Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.
(İHA)