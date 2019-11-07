Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı

Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

07.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:45
Emine Erdoğan Macaristan'da anaokulu açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.


Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA
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