Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, eşinin paylaşımını alıntılayarak "Anca beraber, kanca beraber" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan koronavirüs mü oldu, sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs açıklaması nedir?

EMİNE ERDOĞAN KORONAVİRÜS MÜ OLDU, SAĞLIK DURUMU NASILDIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs test sonuçların pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Erdoğan yaptığı paylaşımla Omicron varyantı geçirdiklerini de duyurdu.

Söz konusu tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

"TAYYİP BEY'LE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan First Lady, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN KORONA MI OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, Omicron varyantı geçirdiklerini belirtti.

Haberler.com - Gündem