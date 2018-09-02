- Emine Erdoğan, Kırgızistan'ta Cengiz Aymatov Salonu'nun açılış törenine katıldı

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da Türkiye-Kırgızistan Kültür Merkezi Cengiz Aymatov Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Kırgızistan'da Türkiye-Kırgızistan Kültür Merkezi Cengiz Aymatov Salonu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Emine Erdoğan, "Büyükelçiliğimizin eş güdümü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile tadilat ve restorasyonunu yaptığımız bu sıcak mekanı Kırgızistan - Türkiye dostluğunu güçlendirecek bir ilim yuvası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.