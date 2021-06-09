Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı
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Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kıymetli eşi Aygül Caparova'yı misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı - Haberler
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