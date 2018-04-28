Emine Erdoğan, Karma Eserler Sergisini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde açılan Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi'ni ziyaret etti.

İbn Haldun Üniversitesi'ne hayırsever koleksiyonerlerin bağışladığı eserlerden oluşan sergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan eserler de bulunuyor.

Eserlerin satışından elde edilecek gelir, sosyal bilimler alanında öncü çalışmalarıyla tanınan İbn Haldun Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak.



Sergide, Osmanlı döneminden tekstil, hat, gündelik yaşam objelerinin yanı sıra Sultan II. Abdülhamid dönemine ait berat ve madalyalar da yer alıyor.

Ayrıca hat sanatının yaşayan sanatçılarının eserleri de sergileniyor.