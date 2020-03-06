Emine Erdoğan "Kalyon Kültür"ün açılışına katıldı

06.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:17

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kalyon Holding'in kültürel üretimi desteklemek amacıyla kurduğu, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür açıldı.

Kalyon Kültür, Şişli Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ta hizmet vermeye başladı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon Kültür Kurucusu Sena Kalyoncu, iş, sanat ve basın camiasından isimler katıldı. Açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Emine Erdoğan, Kalyon Kültür'ün Türkiye'nin ve İstanbul'un kültür-sanat hayatına katkıda bulunacağına inandığını söyledi. Tarihi konağın tanıtım videosunun izlettirildiği etkinlikte, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Emine Erdoğan'a "Çingene Kızı" mozaiğinin minyatürünü hediye etti.

Kaynak: DHA