Emine Erdoğan: "Kadınlarımızın Yerel Yönetimlerde Söz Sahibi Olmasını Güçlü Bir Şekilde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, kadınlarımızın yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz. 16 yıllık AK Parti iktidarının ince işçilik döneminde kadınlara çok vazife düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 84. Yıl Dönümü programında konuştu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda, 31 Mart 2019'da yapılacak olan mahalli seçimlere vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, kadınlarımızın yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz. 16 yıllık AK Parti iktidarının ince işçilik döneminde kadınlara çok vazife düşüyor. Parti kademelerinin her noktasında kadınlarımız olmalı. Türkiye'nin ihtiyaçlarını ilmek ilmek örmeliyiz. Kadın duyarlılığını zevkinin yansımasını özellikle şehirlerimizde görmeliyiz. Kültür, sanat ve çevre konuları yeni dönemin esas meseleleridir. Her geçen gün güçlenen kadın kollarımız artık çok daha donanımlı kadınlardan oluşuyor. Bu yolun bütün emektarlarına şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA