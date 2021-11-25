Emine Erdoğan : Kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınlara kalkan elleri, asla affetmeyeceğiz. Bu mücadeleyi, tek bir cepheden veremeyiz. Şiddeti, toplumumuzun damarlarından temizlemek için, yalnızca bir alana yoğunlaşmak, kalıcı bir çözüm getirmez. Şiddetin kökünü kurutmak, hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli'nin açılışına Emine Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut katıldı.

Bakan Yanık ise bazı şiddet türlerinin farklı dinamikleri ve sebep-sonuç ilişkisine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla kendi dinamikleri içerisinde özel olarak mücadele edilmeli. Özel yöntemler belirlenmelidir. Son zamanlarda kamuoyunda sizlerin de çokça karşılaştığımız bir tartışma biçimi var. Efendim 'şiddet geneldir kadına yönelik şiddet, erkeğe yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet olmaz. Hepsi ile topyekun mücadele edin'. Evet, hepsi ile topyekun mücadele ediyoruz zaten. Burada sorun yok. Ancak her bir şiddet türünün biçiminin kendi dinamikleri var ve bunu dikkate almadığınız zaman her birine etkin mücadele geliştirmeniz mümkün olmuyor. Bunlara yönelik tespitleri doğru yaptığınızda çözüm yöntemlerini de doğru oluşturmuş oluyoruz ve daha etkin, daha kısa sürede daha etkin sonuçlar alma imkanımız oluyor. Bu anlamda şiddeti besleyen kaynaklar varsa kurutulmalı, şiddeti meşru görebilen ya da mazur görülebilen algı ve zihniyetlerin dönüşümü için de ayrıca çaba harcamanız gerekiyor" diye konuştu.

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Şaduman UNUTMAZ- Burak TEKİN/ANKARA, -