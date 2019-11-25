Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (2)
Haber Videosu: Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik...