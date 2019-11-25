Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik...
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Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik...

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik...

25.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:14
Emine Erdoğan:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik...
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