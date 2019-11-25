Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur"
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)
Haber Videosu: Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur"