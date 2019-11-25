Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur"
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Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine...

25.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:38
Emine Erdoğan:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur"
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