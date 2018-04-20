Emine Erdoğan: "Kadın Zekasının Dünyayı Fethedeceğine İnanıyorum"

'Perakendede Kadının Gücü' Zirvesinde konuşan Emine Erdoğan, "Güçlü ekonomi sadece kişisel hazların tatmini için değil insanlığın yaralarını sarmak için de gerekli. Kadın duyarlılığının her alanda vicdanı estetiği, zerafeti kanatlandıracak bir değer olduğuna inanıyorum. Kadın zekasının dünyayı fethedeceğine inanıyorum" dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 'Perakendede Kadının Gücü' Zirvesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Zirvenin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BMD Başkanı Sinan Öncel ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

'Biz Daha İyi Yaparız', 'Her Yerde Biz Varız', 'Perakendenin Yükü Bizde' ve 'Yüzde 100 Kadın' başlıkları altında dört oturumun düzenleneceği Perakendede Kadının Gücü etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Emine Erdoğan, devletin son 15 yılda kadınların çalışma hayatına dahili konusunda olanca gücüyle çalıştığını belirterek, "Dünyanın geleceğine yön verecek temel dinamiklerden birinin kadınların toplumsal hayata ve iş yaşamına katılımı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kadınların çalışma hayatında mağdur edilmeyeceği şartların tesisi son derece önemlidir devletimiz kadınların toplumsal hayata dahil edilmesi konusunda son 15 yıldır olanca gücüyle çalışıyor. Eğitimden siyasete kadın varlığının her alanda arttığını net şekilde görmek mümkündür. Son yıllarda kadınların haklarını gözeten pek çok hukuki düzenleme yapıldı. Aksini düşünmekte zorlandığımız eşit işe eşit ücret ilkesi getirildi" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar kalkınmanın sadece destekçisi değil, öznesi de olmalı"

Emine Erdoğan, kadınlar için güzel gelişmeler olduğunu fakat bunların yeterli olmadığını söyledi. Erdoğan, hedeflerinin kadınları sadece kalkınmanın destekçisi değil öznesi haline getirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hükümetimiz kadınların siyasete katılımını her zaman teşvik etmektedir. 2002'de yüzde 4.5 olan kadın siyasetçi oranı yüzde 15'e çıktı. İnanıyorum ki bu oran daha da artacaktır. Eğitim alanında kız çocuklarımız önceleyen kampanyalarımızla temel eğitimde kız öğrenci oranı erkeklerle eşit seviyeye geldi. Çok şükür ki binlerce kızımı çocuk yaşta evlilikte ve tarım işçisi olmaktan kurtardık. Kamu kurumlarında kadın çalışan oranı yüzde 37'lerdedir şu anda ve nihayetinde kadın istihdam oranı yüzde 20'lerden yüzde 30'lara çıkmıştır. Bu güzel gelişmeler elbette yeterli değildir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz içinde kadınları kalkınmanın sadece destekçisi değil öznesi haline getirmektir."

"Kadınlarımızın yolunu açan teşvikler veren bir devlet irademiz var"

Kadınların yönetim kademelerinde yar alabilmeleri için uygun bir zeminin olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Kadın doğurgandır. İnanıyorum ki cesaretiniz, özgüveniniz de yeni başarı hikayeleri doğuracak sayılarınız daha da artacaktır. Yaptığımız işin doğruluğundan eminsek korkumuz da olmamalı. Dünyanın ilk on büyük ekonomisinden biri olmak yolunda milli bir hedefimiz var. Türkiye bu enerjiyi bir daha kola kolay yakalayamaz. Kadınlarımızın yolunu açan, teşvikler veren bir devlet irademiz var. Kadınların yönetim kademelerinde daha çok yer alabileceği bir zemin var. Bunu çok iyi değerlendirelim" dedi.

"Kadın zekasının dünyayı fethedeceğine inanıyorum"

Güçlü ekonominin sadece kişisel hazların tatmini için değil insanlığın yaralarını sarmak için de gerekli olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Toplumsal ön yargıları kırarak kadınları ikinci plana atan yaklaşımlarla çarpışarak bugünlere geldik. Aydınlık bir Türkiye sadece bizim değil; bölgemizin, yer kürenin de umududur. Kimyasal silahlarla yok edilen çocuklar, Afrika'da analarının kurumuş göğsünden süt emen çocuklar için daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Dünyada milli gelire oranla en çok insani yardım yapan, dünyanın en cömert ülkesiyiz. Bu ülkenin yüce ruhlu insanları için güçlü ekonomi sadece kişisel hazların tatmini için değil insanlığın yaralarını sarmak için de gerekli. Kadın duyarlılığının her alanda vicdanı estetiği, zarafeti kanatlandıracak bir değer olduğuna inanıyorum. Kadın zekasının dünyayı fethedeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu: "Türkiye'de en büyük devrim kadın konusunda son 16 senede yapıldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise kadın konusunda en büyük devrimin son 16 senede yapıldığını vurguladı. Bakan Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın deyince son 16 yılı dikkatli şekilde incelemek gerektiğine inanıyorum. Biz 16 seneden beri birçok alanda Türkiye'de hem kalkınma serüveni anlamında hem gelişme anlamında toplumsal ekonomik hayatın her alanında çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşandı ama hem bir kadın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak ve daha önceki dönemlerde STK'larda çalışmış bir kardeşiniz olarak Türkiye'de en büyük devrimin kadın konusunda son 16 senede yapıldığını ifade etmem gerekiyor"

"24 Haziran seçimlerinde kadın siyasetçilerin sayısını artırmayı hedefliyoruz"

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan seçimlerde kadın siyasetçi ve yöneticilerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Jülide Sarıeroğlu, "Bugün burada çok güçlü kadınlar var. İnşallah hayatın her alanında bu güçlü kadınların sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bugün meclisten de geçecek önümüzde 24 Haziran'da önemli bir seçim süreci var. Hem parlamentodaki kadın sayısını hem de ondan sonra Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, Belediye Meclis Üyeliklerinde, Belediye Başkanlıklarındaki kadın sayısını, yine kamuda kadın yönetici sayısını, sivil toplum örgütlerinde, derneklerde, sendikalarda meslek kuruluşlarına baktığımız zaman kadın üye sayıları çok fazla ama yönetim kademelerine baktığımızda ne yazık ki temsil mekanizmalarında aynı oranda kadın göremiyoruz. Bu alanlarda sayıları artırmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan da yine istihdam ve iş gücü konusunda proaktif politikalarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kaya: "Yeni hükümet sistemine bir an önce geçme ihtiyacımız var"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, hizmetlerin daha hızlı ve etkin olması için bir an önce yeni hükümet sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaya, "Devletimizin daha güçlü milletimize yapacağımız hizmetlerin de daha hızlı ve etkin verimli olması adına bizim yeni hükümet sistemine de bir an önce geçmeye ihtiyacımız vardı. Aslında 2019 Kasım'ında yapılacaktı seçimler, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimle birlikte artık ülkemizin daha güçlü bir sisteme hep birlikte geçmesini sağlayacağız. 16 Nisan'da halkımızın kararıyla ortaya koyduğu bu iradeyle bu yürüyüşün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yapılmasına aslında milletimiz karar verdi. İnşallah Haziran'da da milletimiz güçlü bir sistemle ülkemizin 2023 hedeflerine daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL