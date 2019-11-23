Emine Erdoğan: Kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bizi bekliyor
Geleceği Yazan Kadınlar projesinin 2019 yılı ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bizi bekliyor" dedi.
23.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:26
Geleceği Yazan Kadınlar projesinin 2019 yılı ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bizi bekliyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com