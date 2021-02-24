Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü

24.02.2021 00:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:48
Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Suzuki ile Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü olan Japonya Milli Günü'nde bir araya geldiklerini belirtti.

İmparator ve İmparatoriçe'ye sağlıklı uzun ömürler dileyen Emine Erdoğan, "Sayın Büyükelçinin sıfır atık değerlerini paylaşmasından ve İklim Değişikliği ile Mücadele Toplantısı'na katılımını öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Tarihi dostluk bağlarına dayanan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelecekte de güçlenerek sürmesi temennisinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Manço Prens Harry Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Osman Özköylü Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 00:49:30. #1.14#
title