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Emine Erdoğan: İzolasyon sürecimi tamamladım

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Emine Erdoğan: İzolasyon sürecimi tamamladım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını duyurdu.

Emine Erdoğan, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumuyla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Emine Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Haberler

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