Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti
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Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti.

17.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:46
Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı 'ın, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere 'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden , Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti.

 

Görüntü Dökümü

--------------------------------------------Müzeden detaylar

-Emine Erdoğan'ın ziyaretinden detaylar


Kaynak: DHA
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