Emine erdoğan, isviçre'de uluslararası kızılhaç-kızılay müzesi'ni ziyaret etti
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Emine erdoğan, isviçre'de uluslararası kızılhaç-kızılay müzesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret ettiİsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1.

17.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:29

, 'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti

İsviçre, ()- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Emine erdoğan, isviçre'de uluslararası kızılhaç-kızılay müzesi'ni ziyaret etti
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