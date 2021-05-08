Emine Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Açıklaması
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Emine Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Açıklaması

Emine Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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