Emine Erdoğan: İslam'ın kadına verdiği değeri anlatamıyoruz

18.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:51

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın il müftü yardımcıları ve baş vaizlerle bir araya geldi. Emine Erdoğan "Çağın vebası haline gelen İslamofobinin en kuvvetli argümanlarından birisi kadınlar üzerinden yürütülüyor. Kadın hakları konusunda ne yazık ki İslam mahküm ediliyor. İslam'ın kadına verdiği değeri ne yazık ki etkili şekilde anlatamıyoruz" dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte kadın il müftü yardımcıları ve baş vaizlerle yemekte buluştu. Emine Erdoğan, il müftü yardımcıları ve baş vaizlerin çok büyük bir sorumluluğun taşıyıcıları olduğuna işaret ederek Kur'an ayetlerinin nuruyla rehberlik ettiklerini, ağızlarından dökülecek her bir kelimeye ve gösterecekleri örnekliğe bütün toplumun ihtiyacı olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, bugün her yerde en çok konuşulan başlıklardan birisinin, çevre krizi olduğuna dikkati çekerek, "Tüm dünya, bu konunun anlaşılması ve kötü gidişatın tersine çevrilmesi için çareler arıyor. Avrupa Birliği Çevre Programı ve birçok büyük uluslararası kuruluş, dinlerin çevre kriziyle mücadelede ne kadar önemli bir rol oynadıklarının farkına varmış durumda. O nedenle din alimlerini ve inanç liderlerini çevre politikalarına dahil etmeye çalışıyorlar. Bizim dinimiz, insanın tabiatla olan ilişkisini en iyi anlatan ve en hassas biçimde düzenleyen dindir. Bugün hayatımıza yeni bir tanım olarak giren, sürdürülebilir yaşam kriterleri aslında İslam'ın özüdür. İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer" dedi.

'EN ÇOK İSRAF EDİLEN SUDUR'Emine Erdoğan, İslam'da temizliğin önemine vurgu yaparak, "Temizlik yapmak adına kullandığımız deterjanlar, yer altı sularının kirlenmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Bilmiyorum farkında mıyız; ama doğal kaynakları kirleterek ahirette hesabını veremeyeceğimiz yüklerin altına giriyoruz. Oysa idrak edemediğimiz bir hakikat var; doğal kaynakların kullanımı ve muhafazası da kul hakkına giren bir konudur. Mesela abdest alırken, önümüzde akıp giden bir ırmak bile olsa, bize o suyu israf etmeden kullanmamız tavsiye ediliyor. Ama bugün en çok israf edilen şey sudur" diye konuştu.Hayvan hakları konusuna değinen Emine Erdoğan, "Hayvanların haklarını teslim etmek bir lütuf değil, Cenabıhakk'ın bize yüklediği vazifelerin idrakine varmaktır. Sokak hayvanlarından yaban hayvanlarına kadar Allah'ın bu eserlerinin hakkını gözetmek ve güzel muamele etmek, hepimizin önce kulluk görevidir" dedi.'TOPLUMU AYDINLATIN'Emine Erdoğan, kadın il müftü yardımcıları ve baş vaizlere seslenerek, "Benim burada vurgulamak istediğim, sizler gibi toplumu irşat eden öncülerin, bu konularda daha çok konuşmasıdır. Lütfen, sizler bu konuların sözcüsü olun. Toplumu bu hassasiyetler konusunda daha çok aydınlatın. Unuttuklarımızı bize yeniden hatırlatın. Kıymetli olan, medeniyet tarihimize kuş evleri bırakmış bir ecdat ile övünmek değil, bugün de geçerli o hassasiyetlerle çağın sorunlarına yeni çözümler üretmektir. Bugün aramızda, sayıları her geçen gün artan hanım vaizlerimiz, il müftü yardımcılarımız var. Doğrusu kadınların bu konulara daha çok sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu nedenle çok umutluyum. Sizler hayatın her alanına dokunan bir mesleğin mensuplarısınız. Makrodan mikroya toplumun yeni sorunlarının çözümü için anahtarsınız" diye konuştu. 'İSLAM, KADIN HAKLARI KONUSUNDA MAHKUM EDİLİYOR'Emine Erdoğan, toplumun doğru bilgilendirilmesi gereken birçok konu olduğuna da işaret ederek, şunları kaydetti: "Çağın vebası haline gelen İslamofobinin en kuvvetli argümanlarından birisi kadınlar üzerinden yürütülüyor. Kadın hakları konusunda ne yazık ki İslam mahküm ediliyor. İslam'ın kadına verdiği değeri ne yazık ki etkili şekilde anlatamıyoruz. İslam tarihinin yaşanmış örnekleri, koskoca bir dinin değer dünyası, medya çarpıtmaları ile gölgede kalıyor. Hakikatin dilini konuşturamıyor, modern tabirle iletişimini yapamıyorsak durup bir düşünmemiz gerekir. Özellikle Diyanet mensuplarının, her şeyden önce insan hakkı perspektifiyle kadına dair konuları çok rafine bir dil ile konuşması gerekir. İnsani gelişimimiz için hayatımızın her dakikasında manevi desteğe ihtiyacımız var. O nedenle sizlerin mutlaka yaşamın kılcal damarlarına nüfuz etmeniz ve hizmetinizi caminin dışına taşımanız gerekiyor. İnsan ruhunun hasretle beklediği manevi gıdayı Cuma hutbeleriyle sınırlı tutmamalıyız. Toplumla dirsek temasında bulunacağımız buluşmaları sıklaştırmalıyız."Görüntü dökümü: Emine Erdoğan'ın konuşmasıGenel detay

