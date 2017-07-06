Emine Erdoğan, Irıana Widodo ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun eşi Irıana Widodo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun eşi Irıana Widodo ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'nun eşi Irıana Widodo ile görüştü.
Türkiye ve Endonezya arasındaki dostane ilişkilere dair iyi dileklerini aktaran Emine Erdoğan ile Irıana Widodo, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.