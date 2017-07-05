Emine Erdoğan: Inşallah Gençlerimiz Milli Menfaatler Karşısındaki Tüm Hamlelere 'Şah-mat' Diyebilen...

Dha ANKARA- Emine Erdoğan: İnşallah gençlerimiz milli menfaatler karşısındaki tüm hamlelere 'şah-mat' diyebilen bir ufukla yetişecek



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ, STRATEJİK DÜŞÜNEBİLEN GENÇLİKLE GARANTİ ALTINA ALINABİLİR"



"Kale Gibi Gelecek" Satranç Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısına katılan Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada satranç eğitimi sırasında gençlerin hayatın provasını yapacaklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceği, stratejik düşünebilen, mücadeleci ruha sahip, hiç yılmadan hedefe yürüyebilen, doğru karar alabilen bir gençlikle garanti altına alınabilir. İnşallah gençlerimiz siyasi, ekonomik, kültürel, tüm alanlarda büyük fotoğrafı görebilen ve milli menfaatler karşısındaki tüm hamlelere 'şah-mat' diyebilen bir ufukla yetişecek, bu ülkenin geleceğini teminat altına alacaklar. Buna sonsuz bir inancım var" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kale Gibi Gelecek" Satranç Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun birlikte gerçekleştirdiği projenin, Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay da hazır bulundu.



"GENÇLER, SATRANÇ EĞİTİMİ SIRASINDA HAYATIN PROVASINI YAPACAK"



Toplantıda yaptığı konuşmasına, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitleri anarak başlayan Emine Erdoğan, şehit ve gazileri her zaman minnetle yad ettiklerini belirtti. Emine Erdoğan, gençlerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan gelişmesine yönelik her türlü gayreti desteklediklerini söyledi. Satrancın hayatla olan yakın ilişkisine değinerek satranç eğitimi sırasında gençlerin hayatın provasını yapacaklarını ifade eden Emine Erdoğan, satrancın bir yönetim sanatı olduğuna işaret etti ve erken yaşta satranç eğitiminin önemine vurgu yaptı. Satrancın çocukların istenmeyen alışkanlıklara kapılmasına da mani olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, satranç kültürünü kazanan çocukların sosyal ilişkilerde başarılı, sorun çözme becerisi bakımından daha güçlü olduklarını ifade etti.



"GENÇLERİMİZ MİLLİ MENFAATLER KARŞISINDAKİ TÜM HAMLELERE 'ŞAH-MAT' DİYEBİLEN BİR UFUKLA YETİŞECEK"



Son yıllarda Türk satrancının başarılarından memnuniyet duyduklarını kaydeden Emine Erdoğan, Satranç A Milli Takımı'nı 2017 Dünya Takımlar Şampiyonasında dünya beşincisi olmasından dolayı tebrik etti. Yakın gelecekte daha büyük başarılar beklediklerini sözlerine ekleyen Emine Erdoğan, "Türkiye'nin geleceği, stratejik düşünebilen, mücadeleci ruha sahip, hiç yılmadan hedefe yürüyebilen, doğru karar alabilen bir gençlikle garanti altına alınabilir" diye konuştu. Emine Erdoğan "Kale Gibi Gelecek" Satranç Eğitim Projesi'nde emeği geçenleri tebrik etti ve sözlerini "İnşallah gençlerimiz siyasi, ekonomik, kültürel, tüm alanlarda büyük fotoğrafı görebilen ve milli menfaatler karşısındaki tüm hamlelere 'şah-mat' diyebilen bir ufukla yetişecek, bu ülkenin geleceğini teminat altına alacaklar. Buna sonsuz bir inancım var" temennisiyle tamamladı.



"KALE GİBİ GELECEK" SATRANÇ EĞİTİM PROJESİ



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği proje, şehit çocuklarını satranç sporu ile tanıştırmayı hedefliyor.



Proje ayrıca sporun birleştirici yönünü kullanarak, satranç sporuna yetenekli sporcular kazandırmayı amaçlıyor. Çanakkale'de 13-19 Temmuz arasında hayata geçirilecek proje kapsamında 92 şehit çocuğuna satranç eğitimi verilecek. Ayrıca programa katılacak şehit çocukları için aileleri ile birlikte iştirak edebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenlenecek.