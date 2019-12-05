Emine Erdoğan İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi
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Emine Erdoğan İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da İngiliz Parlamentosu'ndan milletvekilleriyle bir araya geldi.

05.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:02
Emine Erdoğan İngiliz milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , 'da İngiliz Parlamentosu'ndan milletvekilleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, 'dan yaptığı paylaşımda farklı partilerden milletvekilleriyle Türk Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'yi yakından tanımalarından memnun oldum ve kendilerini tekrar davet ettim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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