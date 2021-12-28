Emine Erdoğan: İklim Değişikliği'nin müfredata dahil edilmesi sevindirici - Haberler
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Emine Erdoğan: İklim Değişikliği'nin müfredata dahil edilmesi sevindirici

Emine Erdoğan: İklim Değişikliği'nin müfredata dahil edilmesi sevindirici
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "İklim Değişikliği'nin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "İklim Değişikliği'nin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber" dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda 'Çevre ve İklim Değişikliği' alanında yeni planlamaya ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı. Erdoğan, paylaşımında "İklim Değişikliği'nin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber. Müfredat kadar öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


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