Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı'nda konuştu
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Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başlayan Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşım Benimsemesi Toplantısı'nda konuştu.

16.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:28
Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , 'nin başkenti 'de başlayan Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşım Benimsemesi Toplantısı'nda konuştu.


Kaynak: DHA
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