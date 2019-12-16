Emine Erdoğan, Harekete Geçme Zamanı Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başlayan Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşım Benimsemesi Toplantısı'nda konuştu.
16.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başlayan Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi İçin Proaktif Yaklaşım Benimsemesi Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: DHA