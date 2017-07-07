Emine Erdoğan, Hamburg'da Lider Eşleri Programına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "G20 Liderler Zirvesi" kapsamında yaptığı Hamburg ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, lider eşleri programına katıldı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer'in ev sahipliği yaptığı program kapsamında, önce tekne gezisi yapıldı, ardından da Denizcilik Müzesi gezisi gerçekleştirildi.



Heyet, öğle yemeğinin ardından Alman İklim Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.



Merkezin tarihçesi ve çalışma sistemi hakkında lider eşlerine bilgi verildi.