Emine Erdoğan, Hakkari'deki Hain Saldırı ile İlgili Paylaşımda Bulundu

Hakkari'de PKK'lı teröristler sivil araçta bulunan asker ailesine bombalı saldırı düzenledi. Olayda asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti. Hakkari'de gerçekleşen, hain terör saldırısı sonrası Emine Erdoğan bu duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından terörü lanetledi. Emine Erdoğan, "Teröristler ve destekçileri hakettikleri cezayı mutlaka bulacaktır." dedi.

"TERÖRİSTLER VE DESTEKÇİLERİ HAKETTİKLERİ CEZAYI MUTLAKA BULACAKTIR"

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından "Hakkari Yüksekova'da hain saldırı sonucu şehit düşen Nucan Karakaya ve 11 aylık evladını rahmetle anıyorum. Acımız çok büyük! Milletimizin başı sağ olsun. Teröristler ve destekçileri hakettikleri cezayı mutlaka bulacaktır." paylaşımında bulundu.