Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi

Emine Erdoğan'ın çalışmalar hakkında bilgi alması Emine Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, programın ardından İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Elektronik Kelepçe Merkezi ve KADES Programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.