Emine Erdoğan Güney Afrika'daki Aslan Parkını Ziyaret Etti

Emine Erdoğan Güney Afrika'daki Aslan Parkını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki programı sırasında ülkedeki aslan parkını gezdi.

Emine Erdoğan Güney Afrika'daki Aslan Parkını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki programı sırasında ülkedeki aslan parkını gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki programı sırasında Johannesburg'daki Aslan Park'ı ziyaret edip, yavru aslanları sevdi. Emine Erdoğan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zambiya'daki programı sırasında Kabwata Kültür köyünü de gezdi. - JOHANNESBURG

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