Emine Erdoğan, Global Somali Diasporası temsilcileri ile bir araya geldi
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Emine Erdoğan, Global Somali Diasporası temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da Global Somali Diasporası temsilcileriyle bir araya geldi.

05.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:06
Emine Erdoğan, Global Somali Diasporası temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , 'da Global Diasporası temsilcileriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, diaspora temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeş ülke Somali'nin geleceği hakkında sohbet ettik. Diasporadaki genç Somalililerin ülkelerinin sorunları konusunda duyarlı olmaları büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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